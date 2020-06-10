الصحة بعد «الإجراءات الاحترازية»: هناك مناطق تحتاج لمزيد من التقيد

السلوكيات الصحية تعزّز القدرة على مواجهة الفيروس
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، والتي تسير وفقًا لتقييم مستمر ومتابعة الالتزام بالسلوكيات الصحية المطلوبة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن معظم مناطق ومحافظات المملكة، تسير حسب الخطة (الموضوعة للوقاية)، وبعضها متقدم عن تلك الخطة وذلك شيء إيجابي يبشر بالخير.
وقال توجد مناطق بحاجة لمزيد من الجهد والالتزام والتقيد بالسلوكيات الصحية لضمان القوة والقدرة على التحكم والانتشار بشكل أفضل، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدائمة للانتشار والحالات التي تحتاج إلى الرعاية، ونسبة الحالات الحرجة.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571، بينما بلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 حالة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.
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