الرياض تستهلك 195 رأسا من الماشية كل ساعة

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن تلك المواشي هي التي تم ذبحها في المسالخ النظامية الخاضعة للفحص والرقابة من كفاءات متخصصة، وبواسطة مختبرات متطورة تراعي معايير الجودة العالية.
متوسط معدل ذبح المواشي في الرياض
4683 رأسا يوميا
195 رأسا في الساعة
3.2 رؤوس في الدقيقة
توزيع المواشي المذبوحة
الأغنام والماعز 661391
الأبقار 16902
الإبل 24137
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