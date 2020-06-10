الرياض تستهلك 195 رأسا من الماشية كل ساعة

أعلنت أمانة منطقة الرياض‬ الإشراف على ذبح 702430 رأسا من الماشية على مدى الأشهر الـ5 الماضية خلال المسالخ النظامية، أي أن سكان العاصمة يستهلكون يوميا 4683 رأسا من الماشية، و195 رأسا كل ساعة.

وأكدت أمانة منطقة الرياض أن تلك المواشي هي التي تم ذبحها في المسالخ النظامية الخاضعة للفحص والرقابة من كفاءات متخصصة، وبواسطة مختبرات متطورة تراعي معايير الجودة العالية.

متوسط معدل ذبح المواشي في الرياض

4683 رأسا يوميا

195 رأسا في الساعة

3.2 رؤوس في الدقيقة

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توزيع المواشي المذبوحة

الأغنام والماعز 661391

الأبقار 16902

الإبل 24137