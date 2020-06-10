تعليم صبيا تحتفي بالمتفوقين

احتفلت إدارة تعليم صبيا افتراضيا، بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسيا والمتميزين في اختبارات القدرات والحاصلين على درجات 100 %، والبالغ عددهم 718 طالبا وطالبة من مختلف مدارس الإدارة. وهنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي المتفوقين والمتفوقات، منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأسرة والمدرسة في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطالب والطالبة، ومشيدا بالمتابعة المستمرة من أمير منطقة جازان ونائبه، مثمنا تحفيزهما الدائم للمتميزين والمميزات. وأشار خرمي إلى الدور البارز لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في خدمة العملية التعليمية.



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