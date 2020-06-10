أمطار عسير تتواصل والدفاع المدني يحذر

واصلت الأمطار هطولها على منطقة عسير أمس، وجذبت العائلات للتنزه، وسط تحذيرات الدفاع المدني من هطول الأمطار الرعدية على المنطقة وبعض من محافظاتها.

تنبيهات جوية

قال نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير النقيب عبدالعزيز بن عمر جلبان لـ»دوت الخليج» أمس، إن كميات الأمطار التي هطلت على المنطقة شملت مدينة أبها ومحافظة أحد رفيدة والواديين والسودة ومحافظة بلقرن، وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف آل جلبان إلى وجود تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات وتهامة ومحافظات شرق منطقة عسير.

تنبيهات وتحذيرات

أهاب جلبان بعموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

أودية وشعاب

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هطلت، أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محايل عسير، ومركزي قنا وبحر أبوسكينه التابعين للمحافظة، شملت معظم البلدات والقرى التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وشوهدت أعداد كبيرة من المواطنين وهم يتوجهون إلى المتنزهات والمواقع السياحية في المحافظة والمراكز التابعة لها للاستمتاع بالأجواء الخلابة بعد أن أسهمت الأمطار في تلطيف الأجواء، بعد أن شهدت المحافظة والمراكز التابعة لها ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية لامست الـ 40 درجة مئوية.

كميات الأمطار

أبها: غزيرة

أحد رفيدة: خفيفة

بلقرن: خفيفة

تمنية: غزيرة