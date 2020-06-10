متابعة مياه السدود من جولات زراعة نجران الرقابية

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران ومحافظاتها خلال الأشهر الـ5 الماضية جولات إرشادية على المزارع وجولات رقابية شملت أسواق الخضار والشركات والمؤسسات الزراعية، وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور الشمراني لـ«دوت الخليج»، أن الفرع قام بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بجولات ميدانية على أسواق الفواكه والأعلاف من أجل متابعة الأسعار بلغ عدد الجولات 1500 جولة.

254 جولة للمزارع

أضاف الشمراني أن قسم الإرشاد الزراعي نفذ 254 جولة على المزارع في نجران لتوعية المزارعين وإرشادهم عن كيفية الاستخدام الآمن للمبيدات والالتزام بفترات التحريم، كما قامت فرق متابعة سوسة النخيل الحمراء برش 7955 نخلة وإزالة 142 نخلة تالفة و625 مصيدة لاكتشاف السوسة الحمراء، وبلغت الجولات 219 جولة شملت نخيل مدينة نجران، ومباشرة الفرق البيطرية علاج الحالات المرضية للأغنام والإبل والأبقار ومتابعة مشاريع الدواجن، حيث بلغت الجولات 196 جولة.

عمل السدود

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أبان الشمراني أن إدارة المياه بالفرع قامت بمتابعة عمل السدود خلال فترة هطول الأمطار الماضية التي هطلت على منطقة نجران والبالغ عددها 25 سدًّا بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، كما قامت إدارة المياه بإصدار87 تصريح حفر إلكتروني، واستقبلت 8 بلاغات حفر غير مرخص، وتنفيذ 156 جولة رقابية لمتابعة عمل أشياب المياه العامة والخاصة.

الغطاء النباتي

قال الشمراني إن إدارة البيئة عملت على تنمية وتطوير الغطاء النباتي في منطقة نجران ومحافظاتها، من خلال توفير شركة للحراسات الأمنية لحماية الغابات والمراعي، ومنع الاحتطاب الجائر، ومنع التفحيم محليا.