وأشارت -وفق ما أورده موقع «Engadget» التقني المتخصص- إلى أنها قررت إعادة خاصية التوثيق، بعدما قامت بإصلاح سياسة التوثيق والتحقق الفوضوية.
وستسهل الطريقة الجديدة إمكان الحصول على العلامة الزرقاء عبر «Twitter»، بتغيير الطريقة السابقة المعقدة للحصول على تلك الميزة.
ويمكن الوصول إلى تلك الميزة الجديدة عن طريق الدخول إلى إعدادات حساب التطبيق، وميزة «طلب التحقق».
وصاحبت عودة طلبات التحقق والتوثيق بتجديد كبير لسياساتها، إذ سيتوجب على صاحب الحساب تقديم معلومات واضحة ومكتوبة حول معلوماته وبياناته الرسمية للتحقق، بحيث يكون متاحا للجميع وليس لفئات معينة.
لم تطلق منصة «Twitter» حتى الآن تلك الخاصية للجميع، وما تزال تلك التقنية تحت بند الاختبار على عدد محدود من المستخدمين، وأنها ستطلقها على نطاق واسع في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر Twitter تعيد توثيق الحسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.