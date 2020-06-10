Twitter تعيد توثيق الحسابات

أصدرت منصة «Twitter» قرارا بإمكان طلب توثيق الحسابات، أو ما يطلق عليها «العلامة الزرقاء» الشهيرة.

وأشارت -وفق ما أورده موقع «Engadget» التقني المتخصص- إلى أنها قررت إعادة خاصية التوثيق، بعدما قامت بإصلاح سياسة التوثيق والتحقق الفوضوية.

وستسهل الطريقة الجديدة إمكان الحصول على العلامة الزرقاء عبر «Twitter»، بتغيير الطريقة السابقة المعقدة للحصول على تلك الميزة.

ويمكن الوصول إلى تلك الميزة الجديدة عن طريق الدخول إلى إعدادات حساب التطبيق، وميزة «طلب التحقق».

وصاحبت عودة طلبات التحقق والتوثيق بتجديد كبير لسياساتها، إذ سيتوجب على صاحب الحساب تقديم معلومات واضحة ومكتوبة حول معلوماته وبياناته الرسمية للتحقق، بحيث يكون متاحا للجميع وليس لفئات معينة.

​لم تطلق منصة «Twitter» حتى الآن تلك الخاصية للجميع، وما تزال تلك التقنية تحت بند الاختبار على عدد محدود من المستخدمين، وأنها ستطلقها على نطاق واسع في الفترة المقبلة.