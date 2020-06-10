السعودية اليوم / موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا



نواكشوط 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي : "سجلت 139 حالة شفاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 61 حالة وفاة".

// انتهى //

00:18ت م

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نواكشوط 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1162 إصابة.وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي : "سجلت 139 حالة شفاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 61 حالة وفاة".// انتهى //00:18ت م0241

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