

الرباط 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلنت الحكومة المغربية اليوم عن تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة شهر إضافي يمتد من يوم غد إلى يوم 10 يوليو القادم، مع التخفيف التدريجي لقيود الحجر الصحي، وذلك في إطار الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد

وأوضحت الحكومة المغربية في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار خلال اجتماع استثنائي لتتمكن من اتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

// انتهى //

23:28ت م

0236



الرباط 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت الحكومة المغربية اليوم عن تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة على التوالي، وذلك لمدة شهر إضافي يمتد من يوم غد إلى يوم 10 يوليو القادم، مع التخفيف التدريجي لقيود الحجر الصحي، وذلك في إطار الاستمرار في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد .وأوضحت الحكومة المغربية في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار خلال اجتماع استثنائي لتتمكن من اتخاذ تدابير احترازية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.// انتهى //23:28ت م0236

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.