السعودية اليوم / بلدية رفحاء تُغلق منشأتين وتحرر 18 مخالفة خلال جولاتها الرقابية



رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الجاري منشأتين لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والشروط البلدية الصحية، مع تحرير 18 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة للأنظمة، وذلك ضمن الحملة الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية للتأكد من تطبيقها إجراءات الوقاية من فيروس

وشدد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، وتطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

وأهاب الدكتور الوردة، المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 ، في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

23:17ت م

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رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الجاري منشأتين لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والشروط البلدية الصحية، مع تحرير 18 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة للأنظمة، وذلك ضمن الحملة الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية للتأكد من تطبيقها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وشدد رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة، على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، وتطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.وأهاب الدكتور الوردة، المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 ، في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //23:17ت م0232

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