السعودية اليوم / حزمة من المشاريع التطويرية في مستشفى الأطفال بالطائف



الطائف 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

استعرض مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني اليوم عدداً من المشاريع التطويرية بمستشفى الأطفال في إطار حزمة المشاريع التطويرية التي من المزمع أن تطلقها الصحة في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية التابعة لها.

وقدم مدير مستشفى الأطفال طارق الروقي شرحاً مفصلاً عن مراحل سير العمل في مشروع الواجهات الخارجية للمستشفى، وكذلك ما يشهده قسم التأهيل العلاجي من مراحل تطويرية بإدراج أجهزة ومعدات ومرافق مساعدة أخرى، إلى جانب عدد من مشاريع تطوير بيئة العمل بأقسام متعددة بالمستشفى.

هذا وقد وجه مدير صحة الطائف باعتماد الأرضيات الإسفنجية بقسم التأهيل، والبدء في الارتباط مع أقسام التأهيل بالمستشفيات الطرفية فور التشغيل لتخصيص عيادات فرعية للعلاج الطبي للأطفال مع بداية التشغيل.

والتقى القحطاني مقاول مشروع الواجهات الخارجية وأكد على زيادة المساحات المغطاة داخل فناء المستشفى بما يحقق استغلال المساحات المتاحة لتكون نقاط انتظار وترفيه لمراجعي المستشفى .

// انتهى //

23:16ت م

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