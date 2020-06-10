ضبط عاملة تمارس التزيين النسائي في الشمالية

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت أمانة الحدود الشمالية، أمس الثلاثاء، ضبط الجهات المختصة بالمنطقة لعاملة تقوم بأعمال التزيين النسائي.

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وقالت أمانة الشمالية في تغريدة لها عبر تويتر: إن البلدية النسائية الفرعية التابعة لها ضبطت العاملة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بعد قيامها بأعمال التزيين النسائي التي تُعتبر مخالفة للإجراءات الاحترازية الصادرة.

كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للمسارعة بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940.



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