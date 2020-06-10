بعد إيداع دعم حساب المواطن .. كيف تتأكد من وصول المبلغ لحسابك؟

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بعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 .. كيف تتأكد من وصول المبلغ لحسابك؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن حساب متابعات الخليج 365 مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو، حيث من المقرر أن يستمر حتى نهاية اليوم.
ورد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن طريقة التأكد من إيداع الدعم، وذلك عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه بالإمكان التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق (تسجيل دخول، الدفعات المالية).
وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.
وجاء من ضمن التعديلات التي أقرها حساب الموطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.
كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.
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