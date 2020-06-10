، فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفادت وزارة الصحة الفرنسية بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة، اليوم (الثلاثاء)، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.
وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا زاد 403 حالات أو 0.3 في المئة ليصبح 154591 حالة، بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس وهو 211 حالة و343 حالة الأحد الماضي، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وسجلت فرنسا أمس 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة أمس الأول.
فيروس كورونا الجديد
فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-09
أفادت وزارة الصحة الفرنسية بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة، اليوم (الثلاثاء)، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.
وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا زاد 403 حالات أو 0.3 في المئة ليصبح 154591 حالة، بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس وهو 211 حالة و343 حالة الأحد الماضي، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وسجلت فرنسا أمس 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة أمس الأول.
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
10:09 PM
عدد الإصابات بلغ 154.591
أفادت وزارة الصحة الفرنسية بارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بفرنسا 87 حالة أو 0.3 في المئة ليصبح 29296 حالة، اليوم (الثلاثاء)، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.
وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا زاد 403 حالات أو 0.3 في المئة ليصبح 154591 حالة، بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها أمس وهو 211 حالة و343 حالة الأحد الماضي، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وسجلت فرنسا أمس 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة أمس الأول.
، فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع مسجلة أعلى حصيلة منذ أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.