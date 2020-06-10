، "الحربش" يستعرض إنجازات البعثة السعودية الإيطالية للتنقيب عن الآثار ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
التقى الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش اليوم الثلاثاء، برئيس البعثة السعودية الإيطالية للتنقيب عن آثار دومة الجندل البروفيسور رومولو لوريتو من جامعة نابولي الإيطالية، وممثل الشأن الثقافي في السفارة الإيطالية بييرو فيتو، وذلك في اجتماع افتراضي عن طريق الاتصال المرئي.
وفي التفاصيل، استعرض الحربش خلال اللقاء ما أنجزته البعثة السعودية الإيطالية منذ تكوينها في العام 2009م، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك وتوسيع نطاق عمل البعثة لتشمل عدداً أكبر من المواقع الأثرية في المملكة، مؤكداً حرص هيئة التراث على التوسع في عمليات البحث عن الكنوز الأثرية، ونقل الخبرات الدولية في تقنيات ووسائل العمل الأثري الحديثة، وإشراك طلاب الجامعات السعودية في بعثات المسح والتنقيب الأثرية في المملكة انطلاقاً من رؤية وتوجهات وزارة الثقافة.
يُذكر أن البعثة السعودية الإيطالية حققت خلال أحد عشر عاماً من بدء نشاطها إنجازات أثرية مهمة في شمال غرب المملكة، وتركزت جهودها في الفترة الأخيرة على محافظة دومة الجندل بما تمتلكه من عمق تاريخي وكنوز حضارية ثمينة.
وتعد البعثة واحدة من مجموعة بعثات عالمية يشارك بها باحثون سعوديون لاكتشاف الآثار في مختلف مدن ومناطق المملكة.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 12:16 AM
أكد على أهمية التوسع في البحث عن الكنوز الأثرية ونقل الخبرة للسعوديين
التقى الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش اليوم الثلاثاء، برئيس البعثة السعودية الإيطالية للتنقيب عن آثار دومة الجندل البروفيسور رومولو لوريتو من جامعة نابولي الإيطالية، وممثل الشأن الثقافي في السفارة الإيطالية بييرو فيتو، وذلك في اجتماع افتراضي عن طريق الاتصال المرئي.
وفي التفاصيل، استعرض الحربش خلال اللقاء ما أنجزته البعثة السعودية الإيطالية منذ تكوينها في العام 2009م، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك وتوسيع نطاق عمل البعثة لتشمل عدداً أكبر من المواقع الأثرية في المملكة، مؤكداً حرص هيئة التراث على التوسع في عمليات البحث عن الكنوز الأثرية، ونقل الخبرات الدولية في تقنيات ووسائل العمل الأثري الحديثة، وإشراك طلاب الجامعات السعودية في بعثات المسح والتنقيب الأثرية في المملكة انطلاقاً من رؤية وتوجهات وزارة الثقافة.
يُذكر أن البعثة السعودية الإيطالية حققت خلال أحد عشر عاماً من بدء نشاطها إنجازات أثرية مهمة في شمال غرب المملكة، وتركزت جهودها في الفترة الأخيرة على محافظة دومة الجندل بما تمتلكه من عمق تاريخي وكنوز حضارية ثمينة.
وتعد البعثة واحدة من مجموعة بعثات عالمية يشارك بها باحثون سعوديون لاكتشاف الآثار في مختلف مدن ومناطق المملكة.
، "الحربش" يستعرض إنجازات البعثة السعودية الإيطالية للتنقيب عن الآثار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحربش" يستعرض إنجازات البعثة السعودية الإيطالية للتنقيب عن الآثار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.