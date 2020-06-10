، وزراء التعليم بـ"مكتب التربية العربي لدول الخليج" يعقدون اجتماعًا استثنائيًا عن بُعد ،

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يعقد وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم الأربعاء اجتماعًا استثنائيًا عن بُعد.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددًا من الموضوعات منها: تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المرحلة الثالثة والأخيرة من إستراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج (2015 ـ 2020م)، وأهم نشاطات المكتب وفعالياته في ظل جائحة كورونا (covid–19)، واستعراض جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء لمواجهة الجائحة، ومناقشة توصيات المجلس التنفيذي للمكتب في اجتماعه الاستثنائي عن بُعد (مارس 2020)، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تهم العمل التربوي المشترك للدول الأعضاء.
ويشارك في أعمال المؤتمر: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثل عن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالإضافة إلى رئيس جامعة الخليج العربي والمراكز التابعة للمكتب في كل من الكويت، والدوحة، والشارقة.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 12:15 AM
يناقشون تقرير برامج المرحلة الثالثة الإستراتيجية وتوصيات المجلس التنفيذي
يعقد وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم الأربعاء اجتماعًا استثنائيًا عن بُعد.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عددًا من الموضوعات منها: تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المرحلة الثالثة والأخيرة من إستراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج (2015 ـ 2020م)، وأهم نشاطات المكتب وفعالياته في ظل جائحة كورونا (covid–19)، واستعراض جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء لمواجهة الجائحة، ومناقشة توصيات المجلس التنفيذي للمكتب في اجتماعه الاستثنائي عن بُعد (مارس 2020)، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تهم العمل التربوي المشترك للدول الأعضاء.
ويشارك في أعمال المؤتمر: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثل عن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالإضافة إلى رئيس جامعة الخليج العربي والمراكز التابعة للمكتب في كل من الكويت، والدوحة، والشارقة.
، وزراء التعليم بـ"مكتب التربية العربي لدول الخليج" يعقدون اجتماعًا استثنائيًا عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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