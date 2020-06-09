شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إيداع دعم «يونيو» في «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حساب المواطن، أنه بدأ قبل قليل، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن. وأوضح أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

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