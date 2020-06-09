شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ» يواسي أسرة أول متوفي بـ«كورونا» من منسوبي المساجد والان نبدء بالتفاصيل

واسى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم بشرق الرياض الشيخ سالم مشوط العنزي، الذي وافته المنية يوم أمس بسبب فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، نقل خلاله تعازي ومواساة معالي الوزير آل الشيخ الحارة ودعائه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجياً من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.

من جانبه، شكر نايف بن سالم العنزي أبن المتوفى معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته وما عبر به من مشاعر صادقة غير مستغربه منه، مؤكداً أن لهذه التعزية والمواساة أثر بالغ في نفسه وأسرته، سائلاً الله لمعاليه وكافة منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض التوفيق والأعانة وأن لايريهم مكروه وأن يصرف عن بلادنا الوباء والبلاء .