شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تحذر من التعامل جهات استثمارية «مزيفة» والان نبدء بالتفاصيل
حذرت الهيئة العامة للتقاعد، من التعامل مع أي جهات استثمارية تزعم حصولها على تزكيات وتوصيات خاصة من المؤسسة.
وأكدت أن ما ورد فى الأخبار المزيفة والمتداولة حول هيئات وساطة استثمارية معتمدة من المؤسسة غير صحيح جملة وتفصيلا.
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