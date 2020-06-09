شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة لمعرفة مواقع وأماكن «عيادات تطمن» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الصحة أن هذه الخدمة تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، ودون الحجز المباشر، إذ يتم استقباله في المركز الصحي دون موعد.
وأبانت الصحة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق موعد تتم عبر الخطوات التالية "الدخول على تطبيق موعد / اختيار حجز موعد / الضغط على المركز الصحي/ من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت / اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة / ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة".
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