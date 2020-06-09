شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بإطلاق «منصة المحامين» والان نبدء بالتفاصيل

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإطلاق منصة المحامين، والتي تتيح مجموعة من الخدمات الخاصة بالمحامين "عن بُعد"، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ونشرت النيابة العامة، عبر "تويتر" انفوجراف يوضح خطوات التسجيل والخدمات التى تتيحها المنصة.

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