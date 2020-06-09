- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم القرني: هكذا تحصن نفسك بحراسة مشددة قبل النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القرني: هكذا تحصن نفسك بحراسة مشددة قبل النوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا الشيخ الدكتور عائض القرني إلى تحصين النفس بحراسة أمنية مُشدّدة قبل النوم بتلاوة بعض الآيات والأدعية.
وأوضح القرني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الآيات والأدعية هي: باسمك اللهم أموت وأحيا، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص، والفلق، والناس، (ثلاثًا)، وتسبيح 33 مرة وتحميد 33 مرة وتكبير 34 مرة، ودعاء اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك (ثلاثًا) والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي.
وقال القرني في سياق آخر: “وَلَا يغتب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أحدكم أَن يأكل لَحم أخيه مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ”، صنْ لسانك من الغيبة، وطهِّر فمك عن أعراض الناس، وإذا هممت أن تغتاب فاجعل مكانها تسبيحاً لتؤجر وتسلم، “سُبحان الله وبحمده، سُبحان الله العظيم”.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر القرني: هكذا تحصن نفسك بحراسة مشددة قبل النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.