القرني: هكذا تحصن نفسك بحراسة مشددة قبل النوم

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا الشيخ الدكتور عائض القرني إلى تحصين النفس بحراسة أمنية مُشدّدة قبل النوم بتلاوة بعض الآيات والأدعية.

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وأوضح القرني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الآيات والأدعية هي: باسمك اللهم أموت وأحيا، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص، والفلق، والناس، (ثلاثًا)، وتسبيح 33 مرة وتحميد 33 مرة وتكبير 34 مرة، ودعاء اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك (ثلاثًا) والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي.

وقال القرني في سياق آخر: “وَلَا يغتب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أحدكم أَن يأكل لَحم أخيه مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ”، صنْ لسانك من الغيبة، وطهِّر فمك عن أعراض الناس، وإذا هممت أن تغتاب فاجعل مكانها تسبيحاً لتؤجر وتسلم، “سُبحان الله وبحمده، سُبحان الله العظيم”.

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