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وزير الشؤون الإسلامية يواسي أسرة المؤذن العنزي ضحية كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم بشرق الرياض الشيخ سالم مشوط العنزي، الذي وافته المنية يوم أمس بسبب فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، نقل خلاله تعازي ومواساة الوزير آل الشيخ الحارة ودعائه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجيًا من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.
من جانبه، شكر نايف بن سالم العنزي ابن المتوفى الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته وما عبر به من مشاعر صادقة غير مستغربه منه، مؤكدًا أن لهذه التعزية والمواساة أثرًا بالغًا في نفسه وأسرته، سائلًا الله لمعاليه وكافة منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض التوفيق والإعانة وألا يريهم مكروهًا، وأن يصرف عن بلادنا الوباء والبلاء.
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