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أمطار وغبار غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل
الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، فيما تمتد الحالة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا، مع فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان عسير والباحة.
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