محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر. وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض. القبض على مغرد أساء لأبناء المنطقة الجنوبية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-06-09 أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر. وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض. Advertisements 09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 09:36 PM أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص؛ بث تغريدات مسيئة لأبناء المنطقة الجنوبية عبر حسابه في تويتر. وكان الشخص قد نشر تغريدات، احتوت على عبارات تهدد اللحمة الوطنية، وتثير النعرات، وتطعن في الأعراض. ، القبض على مغرد أساء لأبناء المنطقة الجنوبية ،

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