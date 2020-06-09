شكرا لمتابعة خبر عن خالد بن سلمان: "بحثت مع صديقي وزير الدفاع البريطاني التعاون في المجال العسكري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع ، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اتصال هاتفي بينه وبين وزير الدفاع البريطاني.

وقال نائب وزير الددفاع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "بحثت في اتصالٍ هاتفي مع صديقي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس التعاون الثنائي بين بلدينا في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تعزيزه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين".

وأضاف: "ونقلت لمعاليه خلال الاتصال شكر قيادة المملكة للحكومة البريطانية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين".