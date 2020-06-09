شكرا لمتابعة خبر عن «التقاعد» تنفي صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، عدم صحة الخبر المتداول بشأن صلتها بمحافظ إدخارية للمتقاعدين.

وحذرت المؤسسة في بيان لها، المتقاعدين والمستفيدين من التعامل مع أي شركات أو جهات استثمارية تزعم صلتها بالمؤسسة.

وشددت على ضرورة الاعتماد على بوابة المؤسسة وحساباتها الرسمية الموثقة في الشبكات الاجتماعية لمتابعة أخبارها.