شكرا لمتابعة خبر عن «الرياض تتخطى الـ1000» تفاصيل وجنسيات الحالات المصابة بكورونا اليوم الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء والتي بلغت 3288 حالة منها 52 % من الحالات تعود لسعوديين 48% لغير سعوديين، و32% إناث، و68% ذكور، ونسبة كبار السن 5% والأطفال 11%، والبالغين 84%.

وأوضحت أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1099) حالة، وجدة (447) حالة، ومكة المكرمة (411) حالة، والدمام (198) حالة، والمدينة المنورة (161) حالة، والخبر (145) حالة، والقطيف (131) حالة، والهفوف (94) حالة، والجبيل (53) حالة، وخميس مشيط (50) حالة، والمبرز (46) حالة، والطائف (42) حالة، والمزاحمية (39) حالة، والظهران (38) حالة، ورأس تنورة (24) حالة، وحفر الباطن (23) حالة، وأبها (18) حالة، وأحد رفيدة (18) حالة، وصفوى (18) حالة، وحائل (17) حالة، والخرج (16) حالة، ومحايل عسير (13) حالة، والدرعية (12) حالة، ووادي الدواسر (11) حالة، ونجران (9) حالات، والنعيرية (8) حالات، وينبع (7) حالات، وبيش (7) حالات، والجفر (6) حالات، وبيشة (6) حالات، وحوطة بني تميم (6) حالات، والخفجي (5) حالات، وجازان (5) حالات، وصامطة (5) حالات، ويدمة (5) حالات، وحريملاء (5) حالات، وعنيزة (4) حالات، والقنفذة (4) حالات، والقريع (4) حالات، وقيا (4) حالات، والكامل (4) حالات، والدوادمي (4) حالات، وتبوك (4) حالات، والمخواة (3) حالات، وبقيق (3) حالات، والمجمعة (3) حالات، والقويعية (3) حالات،ورفائع الجمش (3) حالات، والباحة حالتان، وبريدة حالتان، والمحاني حالتان، والسحن حالتان، والمضة حالتان، والنماص حالتان، وقرية العليا حالتان، وصبيا حالتان، وأضم حالتان، وعفيف حالتان، وليلى حالتان، والدلم حالتان، والرين حالتان، وساجر حالتان، وثادق حالتان، وحالة واحدة في كل من العلا، ومهد الذهب، ومنفذ الحديثة، والمظيلف، وثريبان، وظلم، والمجاردة، وسراة عبيدة، وسبت العلاية، وتبالة، وعريعرة، والموسم، ورابغ، والحريق، والزلفي، ورويضة العرض، وتمير.