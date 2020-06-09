شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد المصلج: الانحناء لأخذ شيء من الأرض يُبطل الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، حكم الانحناء في الصلاة لأخذ شيء من الأرض.

وقال خلال برنامج "يستفتونك": " القيام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة من غير قيام، ويجب أن يُصلي الفرد قائمًا إن كان يستطيع " .

وأضاف: " أُسقط وجوب القيام في حالة العجز في صلاة الفروض، أما إذا سقط من المُصلي شيئًا فلا يجب أن ينحني ليأخذه فهنا يخرج عن حد القيام وذلك لا يجوز وتبطل صلاته " .