رسالة هامة من الصحة حول استلام الطلبات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): جددت وزارة الصحة تحذيرها من الاستهتار عند التعامل مع الطلبات عند استلامها في الفترة الحالية . جددت وزارة الصحة تحذيرها من الاستهتار عند التعامل مع الطلبات عند استلامها في الفترة الحالية . ونصحت الوزارة عند استلام الطلبات تجنب الاستلام المباشر، والتخلص من ملحقات الطلب، وأن يكون الدفع إلكترونيًا.

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