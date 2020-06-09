شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. نجل المغدور «بن وقيان» يسرد تفاصيل مقتل والده على يد عامل منزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

سرد نجل المغدور مسفر بن ناصر بن وقيان تفاصيل بشأن حادث مقتل والده على يد عامل منزلي.

وذكر، خلال مداخلته في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الوالد كان يتابع أعماله في بمحافظة الحرجة بمنطقة عسير.

وأشار إلى أن العامل الذى قتله كان يعمل طباخ لديهم، وأنه جلب عامل آخر دون علمهم، الأمر الذى جعل والده يشك في أمره، وقام بإعطائه مستحقاته المالية وتسريحه.

وأضاف أنه بعد اليوم التالي لمغادرة العامل، ذهب والده إلى أحد الشوارع التجارية بالمحافظة إلا أن العاملين قاما بقتله بغرض السرقة.