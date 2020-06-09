شكرا لمتابعة خبر عن رئيس بلدية جدة الجديدة: سنبدأ في تطوير حي السلامة بعد إزالة منازل آيلة للسقوط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): علق رئيس بلدية جدة الجديدة، باسم الجدعاني على عمليات إزالة بعض المباني في حي السلامة الشعبي. علق رئيس بلدية جدة الجديدة، باسم الجدعاني على عمليات إزالة بعض المباني في حي السلامة الشعبي. وقال رئيس البلدية في مداخلة للإخبارية إن البلدية أزالت مباني آيلة للسقوط بحي السلامة الشعبي وذلك للبدء في أعمال تطويره

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