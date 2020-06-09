بالفيديو.. شخص يُطلق النار في الهواء داخل حي سكني ثم يرقص

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثّق مقطع فيديو، قيام شخص بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش داخل حي سكني قيل إنه في تثليث . وثّق مقطع فيديو، قيام شخص بإطلاق النار في الهواء من سلاح رشاش داخل حي سكني قيل إنه في تثليث . وأوضح المقطع، الشخص يقوم بالرقص عقب إطلاقه النار، وتعريضه حياة الآخرين إلى الخطر.

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