شكرا لمتابعة خبر عن هيئة تقويم التعليم : وفرنا مقرات لاختبار الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها وفرت مقرات لاجراء اختبارات الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة تقنية.

وأوضحت، في بيان لها اليوم، أنها وفرت 102 مقرًا بجانب لمقرات إضافية لاستيعاب الطلبة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، ومنها تطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة الطلاب.

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وأضافت أن الطلبة الذين واجهوا مشكلات لم تمكنهم من أداء الاختبار، بإمكانهم التحويل لفترة اختبار ثانية لهم.