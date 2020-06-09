سيارة تغلق جولة استثمارية جديدة بمشاركة من صندوق Impact46

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أغلقت سيارة “Syarah“، المنصة الإلكترونية المتخصصة في بيع السيارات، جولة استثمارية (Bridge to B) لم يتم الافصاح عن قيمتها، بمشاركة صندوق Impact46 وعدد من المستثمرين الأفراد.

وتهدف هذه الجولة للمساعدة في زيادة مبيعات المنصة، التوسع في مدن جديدة، زيادة المخزون من السيارات المستعملة، والتعامل مع مؤسسات مالية لتقديم التمويل للسيارات.

بدأ سيارة كموقع إلكتروني لعرض السيارات المستعملة عام 2015، وتحول سريعاً لأحد أكبر مواقع بيع السيارات في المملكة العربية السعودية. ثم توسع ليشمل كل من السيارات الجديدة والمستعملة للمعارض والأفراد، وتقديم تقرير “موجز” للسيارات المستعملة، بجانب تسهيل التمويل للسيارات ليتميز سيارة كمنصة وقناة بيع إلكترونية لكل من الأفراد ومعارض السيارات التقليدية.

ويسعى فريق سيارة لتحويل سوق السيارات إلى منصة رقمية متكاملة لعرض السيارات وخدماتها، ما دفعهم لإطلاق خدمة “سيارة أونلاين” والتي تتيح للعميل شراء السيارة وتسليمها لمنزله دون الحاجة للذهاب إلى المعرض.

كما يقدم سيارة خدمات مكملة من خلال شبكة من الشركاء، منها إمكانية تسجيل السيارات وتأمين المركبات، بالإضافة لبيع الضمان وخدمة المساعدة على الطريق.

وبهذا الخصوص، قال صلاح الشارف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لسيارة: “إن سيارة أونلاين في مهمة لإعادة تشكيل طريقة شراء وبيع السيارات في المملكة العربية السعودية ،شراكتنا الجديدة مع Impact46 ستثمر بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، وتقديم خدمة أفضل للمستخدمين مع مجموعة من الخدمات الجديدة.

فيما صرح فايز العنزي، الشريك المؤسس ومدير التسويق: الشراكة مع Impact46 ستفتح لنا فرص جديدة للابتكار في “سيارة”، وهذا سيساعدنا في طرح خدمات جديدة لتسهيل شراء وبيع السيارات في المملكة.

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كما سيواصل فريق سيارة على تعزيز خدماته الحالية، وتنفيذ الخطط المستقبلية بشكل أفضل لتحسين تجربة المستخدم وتحسين جودة الخدمة.

توفر سيارة أكثر من 300 مزود خدمة في أنحاء المملكة، وتمكنت عبر خدمة “سيارة أونلاين” خلال العام الماضية من بيع أكثر من 1800 سيارة عبر الإنترنت.

بدورها، علقت خلود المحمدي من صندوق impact46، بالقول: تُعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمثل حوالي 40٪ من إجمالي مبيعات السيارات.

فرصة سيارة للاستحواذ على حصة من السوق لا تتمثل فقط بكونهم من أوائل مزودي الخدمة، بل تكمن في قدرة الفريق على استهداف سوق غير مخدوم وتشكيل الفرصة فيه.

خلال الأشهر الماضية، شهدنا نمواً كبير على استثمارنا يثبت بأن خبرة الفريق بقيادة صلاح وفايز هي من أهم العوامل لتحويل ما قد يبدو “تباطئ في الطلبات استنادًا للظروف الحالية إلى رقم قياسي في مبيعات السيارات.

