«حساب المواطن» يُوضِّح أسباب نقص مستحقّات الدعم لبعض المستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن، سبب نقص الدعم - المودَع بحسابات بعض المستفيدين - مطالبًا إياهم باستخدام حاسبة الدعم التقديرية لمراجعة المستحقات.

جاء ذلك ردًّا من «حساب المواطن»، على استفسارات بعض المستفيدين بشأن نقص الدعم المودَع بحساباتهم خلال الشهر الجاري على الرغم من تأهلهم.

وجدَّد البرنامج التأكيد على أن الدعم المقدَّم منه للمستفيدين يتغيّر؛ بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، منوهًا بإمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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