«حساب المواطن» يُوضِّح أسباب نقص مستحقّات الدعم لبعض المستفيدين

جدَّد التذكير بأهمية استخدام «الحاسبة التقديرية»..
أوضح برنامج حساب المواطن، سبب نقص الدعم - المودَع بحسابات بعض المستفيدين - مطالبًا إياهم باستخدام حاسبة الدعم التقديرية لمراجعة المستحقات.
جاء ذلك ردًّا من «حساب المواطن»، على استفسارات بعض المستفيدين بشأن نقص الدعم المودَع بحساباتهم خلال الشهر الجاري على الرغم من تأهلهم.
وجدَّد البرنامج التأكيد على أن الدعم المقدَّم منه للمستفيدين يتغيّر؛ بناءً على الارتفاع والانخفاض نتيجة المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، منوهًا بإمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.
اقرأ أيضًا:
حساب المواطن: المستأجرة من والدها تصرف الدعم بـ«شرط»
حساب المواطن ينفي تخصيص مبلغ الدعم للمشتريات فقط
«حساب المواطن» يطمئن المستفيدين: مبالغكم المودَعة لا يتم سحبها
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يُوضِّح أسباب نقص مستحقّات الدعم لبعض المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.