شرطة الرياض: ضبط 6 مقيمين تورطوا في سرقة مواد تجميل من مستودع

خمسة من الجنسية اليمنية.. وباكستاني
كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات ضبط 6 مقيمين تورطوا في سرقة مواد تجميل من مستودع.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على المتهمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني).
وتتراوح أعمار المتهمين بين العقدين الثالث والرابع، حيث تورطوا في سرقة مواد تجميل من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض.
وتم إيقافهم وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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