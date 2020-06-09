الأحوال المدنية تُحَدَّد خدمات «نظام المواعيد».. وآلية الطوارئ

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الخدمات المدرجة بنظام المواعيد، وطريقة تواصل أصحاب الظروف الطارئة معها، للحصول على تلك الخدمات.

وقالت «http://ajel.sa/SWt72K/الأحوال المدنية»، ردًّا على تساؤل مواطن بشأن موعد إصدار الهوية، عبر تويتر، إن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد في الوقت الحالي هي الخدمات الضرورية والتي لا تقبل تأجيل، وفي حال كان لدي أمر طارئ بإمكانكم التواصل عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

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وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أكدت -في وقت سابق- على ضرورة حجز موعد إلكتروني مسبَّق في الأحوال المدنية كشرط لاستقبال المستفيدين في مكاتبها، لافتة إلى تعليق المواعيد الإلكترونية في مكاتب جدة.

وأشارت إلى أنه لن يتم استقبال أي مستفيد دون حجز موعد مسبَّق، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لكل مكتب حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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