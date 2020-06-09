عدّدت الخطوات المهمة للمملكة في هذا الشأن..
قدّمت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التهنئة لحكومة المملكة العربية السعودية، على الجهود المبذولة لضمان الرعاية الصحية للأجانب في المملكة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وتطرّقت المنظمة الدولية للهجرة للأساليب التي سارت عليها حكومة المملكة، للحفاظ على صحة الأجانب خلال أزمة كورونا، وذلك عن طريق 4 نقاط، منها نشر الوعي وضمان العدالة وعدم التمييز بين المقيم والمواطن.
وكتب الحساب الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «المنظمة الدولية للهجرة تهنئ المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لضمان عدم تحمل العمال الأجانب المزيد من المخاطر خلال أزمة كوفيد١٩».
وأشادت منظمة الهجرة الدولية بـ: «ضمان العدالة في الوصول المجاني إلى الرعاية الصحية ذات الصلة بكوفيد١٩ للجميع، بغض النظر عن حالة أو تصنيف هجرتهم.. حماية رفاهية العمال الأجانب والصحة العامة من خلال تخفيف اكتظاظ مراكز الاحتجاز".
فضلًا عن "مناهضة إرهاب الأجانب: لا يوجد تمييز في البيانات بين المواطنين والأجانب.. ونشر الوعي، عبر التوزيع الواسع لرسائل كوفيد١٩ الرئيسية للوقاية من العدوى ومكافحتها في 12 لغة».
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كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الهجرة الدولية للسعودية: نهنئكم على جهود رعاية الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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