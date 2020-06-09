الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هبوب رياح مثيرة للأتربة وهطول أمطار رعدية، غدًا الأربعاء، في ثماني مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية يستمر تأثيره على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك»، وأجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا والفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، وعسير، والباحة».

واستكملت «الأرصاد» أن البحر الأحمر يشهد رياحًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 إلى 42 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة بمختلف المناطق غدًا الأربعاء:

اقرأ أيضًا: