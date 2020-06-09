برابط الدخول.. هكذا تستعلم عن الدفعة الـ31 لحساب الموطن

أكد برنامج حساب المواطن، قبل أيام، أن الدُّفعة الـ31 لشهر يونيو من عام 2020، ستُصرَف في الموعد المحدد غدًا الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري.

وأعلن برنامج حساب المواطن وفي وقت سابق، أنه يتم صرف البدل دوريًّا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع.

الاستعلام عن مستحقات حساب المواطن الدفعة 31

وحدد برنامج حساب المواطن، الطرق المتَّبعة التي يمكن من خلالها للمستفيدين المسجلين في حساب المواطن الدفعة الـ 31 التعرّف على مستحقاتهم المالية، وذلك باستخدام رقم الهوية فقط عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن «من هنا».

كما أوضج برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، كيفية استخدام المستفيدين المسجلين ببرنامج حساب المواطن للحاسبة التقديرية لتقييم المبلغ الذي حصلوا عليه، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- ادخل على موقع حساب المواطن الإلكتروني

2-قم بالنقر على اختيار الحاسبة التقديرية.

أجب عن الأسئلة التالية:

- هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن «نعم أم لا»؟، وهل أنت ربّ أسرة أم مستفيد مستقل؟.

- وفي حال كونك ربَّ أسرة سوف يتطلب منك ملء بعض البيانات الخاصة بك، مثل عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل وخلافه.

- أما إذا كنت مستقلًا فسيتطلب منك ملء بياناتك وتضع قيمة دخلك الشهري فقط.

التسجيل أو إضافة تابعين في برنامج حساب المواطن

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن إيقاف استلام الطلبات الجديدة في برنامج حساب المواطن، كما أن برنامج حساب المواطن أكد على أنه فور استئناف التسجيل في حساب المواطن سيتم توفير المعلومات كافة من خلال التطبيق أو من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه لا يمكن التعديل أو إضافة تابع عن طريق التطبيق، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عن طريق الموقع الإلكتروني، موضحًا أن يمكن يمكن للمستفيد إضافة تابع عن طريق:

1-الدخول لحسابك على موقع حساب المواطن

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2-قم بالنقر على تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين

3-قم الضغط على أيقونة حفظ

أكد برنامج حساب المواطن ضرورة توافر شروط الاستحقاق وتحديث البيانات والضوابط الخاصة بالدعم، وفقًا لآخر تعديل فلن يتم صرف الدعم للأشخاص الذي تكون بياناتهم مخالفة للواقع، ويتم الصرف للشخص المستقل بعد إثبات استقلاليته سواء من خلال عقد الإيجار أو مشاهد من المدينة الجامعية أو الكليات العسكرية.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن شروط الاستحقاق للحصول على الدعم تتمثل في :

أن يكون الشخص المستحق سعوديَّ الجنسية

أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم

أن يكون من الفئات المستحقَّة

ألا يكون لديه سجلات تجارية أو عقارات

التواصل مع برنامج حساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن، لمستفيدي الدفعة 31 كافة من حساب المواطن أنهم يتمتعون بأربع قنوات للاتصال، مع الدعم الفني للبرنامج في حال حدوث أي مشكلة فنيّة، أو في حال الاستفسار عن المستحقات المالية أو حساب المواطن تسجيل الدخول بالرابط.

وأشار برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى أن قنوات الاتصال لخدمة المستفيدين المعلن عنها، تتمثل في:

1-البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن

2-مركز الاتصال الموحّد 19912، ومواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساء، من الأحد وحتى الخميس

3-خدمة صوتك مسموع

4-الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عبر حسابها الموثّق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بداية من الساعة الواحدة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء، عدا يوم الجمعة.

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