حجز 32 طنًّا من الأعلاف غير مسجلة..
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منفذًا لبيع في الطائف يسوّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجات أعلاف غير مسجلة وتحمل ادعاءات طبية.
وأكدت الهيئة -عبر حسابها بموقع "تويتر"- أنه بعد التحقق من مصدرها تم ضبط مصنع غير مرخص وحجز 32 طنًّا من المنتجات المخالفة.
وأشارت إلى أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» تضبط مصنعًا مخالفًا يروّج لمنتجاته عبر «وسائل التواصل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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