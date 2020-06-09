«الغذاء والدواء» تضبط مصنعًا مخالفًا يروّج لمنتجاته عبر «وسائل التواصل»

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منفذًا لبيع في الطائف يسوّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنتجات أعلاف غير مسجلة وتحمل ادعاءات طبية.

وأكدت الهيئة -عبر حسابها بموقع "تويتر"- أنه بعد التحقق من مصدرها تم ضبط مصنع غير مرخص وحجز 32 طنًّا من المنتجات المخالفة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.