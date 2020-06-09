وزارة الصحة عن استخدام الكمامات: مراحل مواجهة كورونا تغيّرت

أكدت وزارة الصحة، أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفق مراحل مواجهة المرض، مع تطبيق التدابير الاحترازية الأخرى للوقاية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إن التوصيات بشأن وضع الكمامة تغيرت عن المراحل الماضية.

وبين أنه حينما كان انتشار المرض محدودًا، ركزت معظم المراكز المعنية على مواصفات معينة للكمامات للمرضى والحالات المشتبه بإصابتها.

وأشار إلى أن التوصيات العالمية حاليًا بشأن استخدام الكمامات تؤكد ضرورتها؛ لمنع الرذاذ وتقليل انتشار المرض وتلك «توصية مهمة»، خلال المرحلة الحالية.

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وبين المتحدث أن الكمامة وحدها غير كافية، لذلك يجب ترك مسافات آمنة مع الآخرين وتقليل ملامسة الأسطح والعين والأنف والبعد عن التجمعات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571.

وبلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 ، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

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