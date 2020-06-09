استشهدت بالتوصيات العالمية في منع الرزاز وتقليل الانتشار
أكدت وزارة الصحة، أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفق مراحل مواجهة المرض، مع تطبيق التدابير الاحترازية الأخرى للوقاية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إن التوصيات بشأن وضع الكمامة تغيرت عن المراحل الماضية.
وبين أنه حينما كان انتشار المرض محدودًا، ركزت معظم المراكز المعنية على مواصفات معينة للكمامات للمرضى والحالات المشتبه بإصابتها.
وأشار إلى أن التوصيات العالمية حاليًا بشأن استخدام الكمامات تؤكد ضرورتها؛ لمنع الرذاذ وتقليل انتشار المرض وتلك «توصية مهمة»، خلال المرحلة الحالية.
وبين المتحدث أن الكمامة وحدها غير كافية، لذلك يجب ترك مسافات آمنة مع الآخرين وتقليل ملامسة الأسطح والعين والأنف والبعد عن التجمعات.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3.288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 108.571.
وبلغت حالات التعافي اليوم 1815، ما يرفع الإجمالي إلى 76.339 ، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 783 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.
اقرأ أيضا:
وزارة الصحة ردًّا على «عاجل»: لا يمكننا التكهّن بأسبوع ذروة كورونا
الصحة تفسّر ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورنا في الرياض
رسميًا.. انطلاق حملة «خذوا حذركم» لتعزيز الإجراءات الاحترازية ضد كورونا
وزارة الصحة: شرط يعيد «هيدروكسي كلوروكوين» للبروتوكول العلاجي لكورونا
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة عن استخدام الكمامات: مراحل مواجهة كورونا تغيّرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.