إغلاق استراحة تخزن مواد غذائية بطريقة مخالفة

داهمت فرق الرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج وبالاشتراك مع دوريات الأمن استراحة يتم استغلالها في تحضير وتخزين مواد غذائية بطريقة مخالفة لجميع الضوابط والاحترازات المطلوبة. وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد مصادرة أكثر من 200 كيس دقيق و150 كيلو ملفوف وأجبان أكثر من 100 كيلو و200 كيلو لحم غير صالح للاستهلاك الآدمي وأكثر من 70 كيلو معجنات. إذ يتم عمل معجنات وتخزينها في غرف تبريد في الاستراحة دون تراخيص، وبعمالة مخالفة لا تخضع للضوابط والاحترازات في التباعد وعدم استخراج شهادات صحية لهم، وأشار الزيد إلى أن الموقع المخصص للعمل لا تتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة لمثل هذه الأنشطة. وتم إغلاقه وتسليم العمالة المخالفة للشرطة والتحريز على الكميات الموجودة والمواد المخزنة لحصرها ومصادرتها وتطبيق كامل المخالفات المقررة عليه حسب لائحة المخالفات المعتمدة.



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