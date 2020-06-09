اعتماد تصاميم تطوير وسط الباحة

اعتمد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، التصاميم الهندسية لمشروع تطوير المنطقة المركزية بمدينة الباحة بمساحة 98065 مترا مربعا. ويتضمن المشروع بوسط مدينة الباحة ‏10 تجمعات مواقف سيارات تستوعب 620 سيارة و40 جلسة و100 مظلة، وعددا من ممرات المشاة، و4 ميادين تجمع، و4 كوفي شوب، و4 نوافير مركزية.



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