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تأهيل أشجار العيدابي المعمرة

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استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في فرع منطقة جازان جهودها في إعادة تأهيل شجرة الإبراية، والتي يبلغ عمرها 300 عام، بعد جرف سيول العيدابي جذورها.

ووجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف مدير إدارة البيئة بالفرع عواجي حكمي، بالتعاون مع محافظة العيدابي، ووحدة بلغازي، بمباشرة العمل، الذي أسفر عن إعادة التأهيل، وتثبيت الجذور، وردم الأجزاء المكشوفة، والتأكد من أنها عادت لوضعها الطبيعي، وذلك حفاظاً عليها لكونها من الأشجار المعمرة.


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