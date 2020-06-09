تأهيل أشجار العيدابي المعمرة

ووجه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف مدير إدارة البيئة بالفرع عواجي حكمي، بالتعاون مع محافظة العيدابي، ووحدة بلغازي، بمباشرة العمل، الذي أسفر عن إعادة التأهيل، وتثبيت الجذور، وردم الأجزاء المكشوفة، والتأكد من أنها عادت لوضعها الطبيعي، وذلك حفاظاً عليها لكونها من الأشجار المعمرة.
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