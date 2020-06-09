عقد لإنشاء حديقة أبها بـ15 مليون ريال

وأوضح الحميدي أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها، تماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرامية إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.
وأكد أن الأمانة وجميع بلدياتها ستطرح -خلال الفترة الحالية- عددا من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، والتي بدورها ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.
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