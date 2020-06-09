عقد لإنشاء حديقة أبها بـ15 مليون ريال

وقّع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه بمقر الأمانة أمس، عقدا بقيمة بلغت 15 مليون ريال لإنشاء وتشغيل حديقة شمال أبها، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة.

وأوضح الحميدي أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثماراتها وإيراداتها، تماشيا مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرامية إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.

وأكد أن الأمانة وجميع بلدياتها ستطرح -خلال الفترة الحالية- عددا من المواقع الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال، والتي بدورها ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.