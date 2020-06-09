السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تًسجل 2594 إصابة بفيروس كورونا



كيب تاون 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2594 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أنه سُجلت 26.099 حالة شفاء مقابل 1080 حالة وفاة، من بينها 82 حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

22:52ت م

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كيب تاون 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسسجلت جنوب إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2594 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل عدد الإصابات إلى 50.879 إصابة.وأفاد بيان لوزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أنه سُجلت 26.099 حالة شفاء مقابل 1080 حالة وفاة، من بينها 82 حالة وفاة جديدة.// انتهى //22:52ت م0228

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