

القاهرة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1385 حالة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 36829 حالة, فيما بلغ أجمالي عدد الوفيات 1306 وفيات.

وبين مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

// انتهى //

22:35ت م

0220



القاهرة 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1385 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 35 حالة، لافتة النظر إلى تعافي 411 من المصابين بفيروس كورونا ,ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 9786 حالة .وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 36829 حالة, فيما بلغ أجمالي عدد الوفيات 1306 وفيات.وبين مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات هي "القاهرة، الجيزة، والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح، وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.// انتهى //22:35ت م0220

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 1385 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.