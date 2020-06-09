السعودية اليوم / الجهات الأمنية بمحافظة أملج تكثف جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الجزئي



أملج 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

تكثف القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة أملج جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً , ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار

ورصدت " واس " خلال جولتها الميدانية ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التواجد الأمني في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والتقطاعات ومداخل ومخارج المحافظة, وذلك في سبيل المحافظة على الصحة العامة من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

// انتهى //

22:24ت م

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أملج 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واستكثف القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في محافظة أملج جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الجزئي الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً , ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والمحافظة على صحة المواطن والمقيم .ورصدت " واس " خلال جولتها الميدانية ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التواجد الأمني في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والتقطاعات ومداخل ومخارج المحافظة, وذلك في سبيل المحافظة على الصحة العامة من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //22:24ت م0218

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