السعودية اليوم / بلدية روضة هباس تواصل أعمال تحسين المشهد الحضري والاصحاح البيئي



رفحاء 17 شوال 1441 هـ الموافق 09 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية روضة هباس التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسم الزراعة تنفيذ أعمال تحسين المشهد الحضري و معالجة التشوه البصري والاصحاح البيئي في مركز روضة هباس من خلال العمل على تقليم وتشذيب الاشجار للحفاظ على المظهر الجمالي ، وزراعة شتلات الاشجار وقص الحشائش وتنظيف أحواض الأشجار .

ويقوم قسم النظافة بإزالة المخلفات وسط الأحياء ، ورفع مخلًفات البناء والأشجار العشوائية ، من أجل الحد من التلوث بمختلف أنواعه.

// انتهى //

22:13ت م

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